В ВОЗ похвалили Россию за агрессивный подход к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход российских властей и нескольких других стран к коронавирусу.

Он назвал страны, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае заражения вирусом. Кроме России, это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка и Вьетнам.

Глава организации отметил, что это не дает гарантии, что вирус в перечисленных государствах не появится, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Китае рассказали о готовности взять под контроль ситуацию с эпидемией коронавирусной пневмонии к концу апреля. Академик Чжун Наньшань рассказал, что пик заболеваемости пришёлся на середину февраля в соответствии с его прогнозами. Основываясь на этих же прогнозах, китайские учёные ожидают полностью взять под контроль эпидемию коронавирусной пневмонии к концу апреля.

Как передаёт "Пэнпай синьвэнь", Чжун Наньшань до сих пор не уверен в источнике коронавируса. Продолжают исследоваться летучие мыши из провинций Чжэцзян и Гуанси, а также панголины. По мнению Чжун Наньшаня, цепочка передачи вируса к человеку не может включать лишь летучих мышей и панголинов, должны существовать и дополнительные звенья.