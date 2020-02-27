09 Сентября 2020
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Европейский суд по правам человека (2016) | Фото:dengi.ua

Названо условие ЕСПЧ, по которому Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро за депортацию граждан в 2006 году

Стало известно условие, по которому Россия может выплатить Грузии 10 млн евро из-за массовой депортации граждан в 2006 году - на это есть решение ЕСПЧ, пишет "Ведомости".

Чтобы выплатить ущерб, в Тбилиси сначала должны составить список потерпевших с уточнением нарушений, от которых пострадал каждый из них. Также нужно уточнить размер выплат.

Напомним, в 2006 году из России были высланы тысячи нелегальных грузинских мигрантов.

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Названо условие ЕСПЧ, по которому Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро за депортацию граждан в 2006 году

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Теги: ЕСПЧ, депортация, Грузия, Россия



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