Названо условие ЕСПЧ, по которому Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро за депортацию граждан в 2006 году

Стало известно условие, по которому Россия может выплатить Грузии 10 млн евро из-за массовой депортации граждан в 2006 году - на это есть решение ЕСПЧ, пишет "Ведомости".

Чтобы выплатить ущерб, в Тбилиси сначала должны составить список потерпевших с уточнением нарушений, от которых пострадал каждый из них. Также нужно уточнить размер выплат.

Напомним, в 2006 году из России были высланы тысячи нелегальных грузинских мигрантов.