По факту гибели ребенка в бассейне гостиничного комплекса "7иЯ" в Кургане следователи возбудили уголовное дело

По факту гибели 8-летнего мальчика в бассейне гостиничного комплекса "7иЯ" в микрорайоне Рябково в Кургане возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел утром 23 февраля, ребенок плавал в открытом бассейне и утонул - прибывшие на место ЧП медики не смогли ничем помочь ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Вероятно, работники комплекса "7иЯ" халатно отнеслись к своим обязанностям.

Сейчас следователи изучают документы по технике безопасности в гостиничном комплексе.