09 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
7иЯ (2020) | Фото: vk.com группа &quot; Горячий Источник &quot;7иЯ&quot;&quot;

По факту гибели ребенка в бассейне гостиничного комплекса "7иЯ" в Кургане следователи возбудили уголовное дело

По факту гибели 8-летнего мальчика в бассейне гостиничного комплекса "7иЯ" в микрорайоне Рябково в Кургане возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел утром 23 февраля, ребенок плавал в открытом бассейне и утонул - прибывшие на место ЧП медики не смогли ничем помочь ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Вероятно, работники комплекса "7иЯ" халатно отнеслись к своим обязанностям.

Сейчас следователи изучают документы по технике безопасности в гостиничном комплексе.

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По факту гибели ребенка в бассейне гостиничного комплекса "7иЯ" в Кургане следователи возбудили уголовное дело

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Теги: 7иЯ, Курган, гостиничный комплекс, горячий источник, СК, мальчик, гибель, уголовное дело



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Ранее 27.02.2020 16:30 Мск В Кургане в гостиничном комплексе "7иЯ" утонул 8-летний мальчик

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