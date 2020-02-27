Челябинский Минстрой расторг контракт на проектирование хирургического корпуса в городском бору

Министерство строительства Южного Урала расторгло контракт с компанией "Регионпроект" на проектирование хирургического корпуса областной детской больницы в городком бору - информация об этом выставлена на сайте Госзакупок.

Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон из-за изменения земельного участка.

В декабре челябинское отделение партии направило в ГКУ заявление с просьбой провести внеплановую проверку министерства. В заявлении было указано, что по законодательству изменение существенных условий контракта не допускается, однако первоначальное место размещения корпуса было изменено. Кроме того, указывается на возможные нарушения при проведении конкурса. Так, "Регионпроект" в подтверждении опыта предоставила семь разных договоров, заключенных и исполненных в период с 2016 по 2017 год на общую сумму более 228 млн рублей.

Напомним, в новом корпусе планировали разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря 2019 года депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса.