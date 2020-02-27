"Это сосредоточие ошибок и абсурдов". В Челябинске раскритиковали генплан развития города

В Челябинске прошли общественные обсуждения генерального плана развития города до 2039 года. Главный стратегический документ определит основные направления развития города на ближайшие 20 лет – это создание экологического каркаса, развитие общественного транспорта и реновация жилья. Разработчики признают, что "волшебной палочкой" генплан не станет, но он необходим городу и его нужно реализовывать. Эксперты к документу относятся критически, называя его "сосредоточием ошибок и абсурдов", передает корреспондент Накануне.RU.

Генплан представила начальник управления перспективного развития комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Ольга Никитина. Она обозначила основные принципы, которые легли в основу стратегического документа. Это, например, принцип агломерационного развития, поскольку в настоящий момент границы между ближайшими городами условные, так многие живут в Копейске или Сосновском районе, а работают в Челябинске. В связи с этим необходимо создать устойчивую структуру инфраструктуры, в первую очередь транспортную. Второй принцип – это развитие городской среды, в частности благоустройство общественных и деловых пространств, изменение облика города. Большой блок отводится развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Главный тезис генплана – компактный город. Под этим подразумевается, что в границах Челябинска уже достаточно резервных территорий, которые нужно развивать. Речь идет о производственных зонах, ветхом и аварийном жилье. В частности, власти хотят провести реновацию жилья, и признают, что для застройщиков это намного дороже, чем строить на новых территориях.

"В основном упор мы делаем на наших уже застроенных территориях. Это аварийный жилой фонд, который надо расселить, обеспечить жильем жителей, снести дома и организовывать уже сложившийся квартал с новой застройкой. Это дороже намного, чем строить на новых территориях. Но именно развитие этих уже застроенных площадок позволит достигать компактности в уже сложившейся инфраструктуре", – отметила Никитина.

Реализация транспортной инфраструктуры, по словам докладчика, требует больших затрат и "подхода с умом". Так, по генплану 2003 года было реализовано только 30% от запланированного объема, поэтому в новом документе к этому вопросу проектировщики постарались подойти с точки зрения возможной реализации, если не за 20 лет, то хотя бы за 25-30 лет. Так, предусмотрено развитие общественного транспорта: восстановление и реконструкция трамвайной сети, и ее продолжение во всех районах, маршрутная сеть. Проблемным блоком является развитие инженерной инфраструктуры, 90% которой нуждается в реконструкции.

"Очень большой процент износа, и очень много объектов, в том числе с ливневой канализацией, не нашли своего отражения, хотя были запланированы еще в предыдущем генплане. Поэтому здесь у нас остаются те мероприятия, которые не были реализованы", - отметила Никитина.

Объектам культурного наследия чиновники хотят придать особый статус, чтобы сохранить их и восстановить. "Мы не относимся к ним, как к хрустальным фигуркам, они должны жить и вливаться в город, но все-таки иметь достойный вид", - добавила она.

Экологический каркас города предусматривает восстановление всех водных объектов, озеленение улично-дорожной сети и создание 68 новых скверов и парков до 2032 года.

"Многие вопросы не входят в полномочия генерального плана. Он, к сожалению, не является волшебной палочкой, которой решают все проблемы. Генплан - это начало пути, его надо уметь реализовывать, с ним надо уметь работать и надо уметь какие-то моменты признавать, что он что-то мог не учесть. Это значит вносить в него изменения", - резюмировала Ольга Никитина.

В ходе общественных обсуждений проект генплана вызвал критику экспертов. В частности, у руководителя общественного движения "Большой Челябинск" Юрия Черкасова были замечания по вопросу реновации жилья.

"Застройщики сталкиваются с совершенно необъяснимыми вещами. Например, их заставляют покупать изношенные коммуникации, предоставлять в фонд города 17% от возводимого жилья. Кроме того, они должны сами создавать новые коммуникации и инфраструктуру, расплачиваться с теми, кто жил в этом аварийном жилье и еще много несуразных вещей. Это ставит в тупик развитие Челябинска в пределах городского округа. Никакой реновации жилья не будет, так как этим на данный момент занимается исключительно смельчаки. В связи с этим, мне кажется, что на данном этапе генплан принимать нельзя, а нужно разработать комплекс мер по вопросу реновации и пригородных зон", - подчеркнул он.

С резкой критикой документа выступил эксперт Яков Гуревич.

"Генплан – это сосредоточие ошибок, противоречий и абсурдов. С начала августа было понятно, что он абсолютно негоден. Все доработки его только ухудшали. Первая ключевая глупость связана с численностью населения", - подчеркнул он.

По его словам, в документе есть арифметическая ошибка в численности населения.

"Сложив две цифры, получилась разница в 50 тыс. населения. Эту ошибку признали, но устранять не стали, потому что это влечет изменение всего генплана. Исходя из данных генплана, получатся, что у нас дико должна повыситься рождаемость. Средняя продолжительность жизни должна составить 100 лет и все это должно обеспечиваться какими-то фантастическими мигрантами. У нас какая-то фантастическая миграция предусмотрена и все это попахивает фашизмом. Так мигранты должны рожать детей в страшных количествах. Получается, что эти мигранты, которые у нас должны появиться, должны рожать по 30 детей на душу и быть бессмертными. Потому что если хоть один мигрант умрет, то мы не сойдемся по цифрам. Все смеялись над глупостью по поводу кампуса в санитарной зоне, но не все знают, для чего этот кампус сделан. Он у нас для размещения мигрантов. Эти сильно образованные мигранты из санзоны будут у нас увеличивать численность и рождаемость, а с другой стороны, все они должны быть экспортированы из России обратно", - подчеркнул он.

В результате этих расчетов, по словам Гуревича, численность детей школьного возраста должна увеличиться на 70 тыс. человек. А это значит, что уже к 2032 году в городе нужно будет построить 50 школ, при этом сейчас строят одну школу в год. Были вопросы у эксперта и к разделу социально-экономического развития города.

"Я не знаю, из каких соображений "Мечел" был выбран за образец социально-экономического развития. По этому бредовому документу, у нас выплавка стали на "Мечеле" должна увеличиться в два раза, а выбросы сократиться в пять раз. Они говорят, что у нас на "Мечеле" экология будет обеспечена белой металлургией, они вообще не понимают, что это такое. То есть "Мечел", с одной стороны, должен прекратить выплавку стали, а, с другой стороны, он должен ее удвоить", - продолжил Гуревич.

В свою очередь представитель компании "Гипрогор" Валерий Арабкин парировал, что в Челябинске уже куча районов, где живут мигранты, и по оценкам ФМС, только нелегализованных мигрантов в городе проживает несколько десятков тысяч. По его словам, за период 2011-2018 гг. миграция составила 57,3 тыс. человек, из них только 6 тыс. человек приехали из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Основная часть - это приезжие из области, других регионов России и стран СНГ (Украина, Казахстан).

"Мы заложили в наш прогноз 4 тыс. человек в год, это существенно меньше, чем за последние 10 лет. При этом половозрастной состав мигрантов 80% - это люди фертильного возраста, и они дают существенный вклад в фертильный потенциал Челябинска", - подчеркнул он.

Так, по расчетам, при среднем коэффициенте рождаемости 1,7 ребенка женщины-мигранты фертильного возраста родят 57,8 тыс. детей или 2,89 тыс. детей в год.

Много нареканий вызывала идея построить студенческий кампус в промышленной зоне между кладбищем и шлакоотвалами. Но, как отметила Ольга Никитина, было принято решение вынести этот проект за расчетный срок генплана.

"Мы понимаем, что место с точки зрения логистики обоснованно, вопрос по времени исполнения. Здесь мы признавали, что его нельзя просто взять и построить, рядом местные очистные, их надо рекультивировать, надо работать с производственниками. Мы примем решение и уберем из утверждаемой части, но оставим этот объект как нашу возможность. Челябинску сейчас нельзя бояться конкурентности. Мы ее теряли последние 15 лет", - отметила она.

Многие пришли на обсуждение, чтобы узнать планы по конкретному объекту. Так, жители интересовались развитием территории танкового училища, планами по трассировке дороги в СНТ "Искра" и строительству школ и детсадов на Краснопольский площадке. Традиционно прозвучал вопрос по будущему челябинского метрополитена, ведь туда "было зарыто 30 млрд".

"Метрополитен - это наша общая мечта, это статус города. Это один из объектов, с которым связана тема развития города. Куда закопали 30 млрд, но их закопали не в плохом смысле, а в хорошем. Если вы спуститесь туда под землю, вы увидите, что это действительно грандиозные и очень серьезные объекты. Недостроенные, но они содержаться в надлежащем состоянии, потому что будущее не потеряно. Мы должны интегрировать его в структуру города. Будущее метро определят те мероприятия, на которые сейчас проходят конкурсы, они дадут нам ответы каким будет челябинское метро", - рассказал советник губернатора Дмитрий Чудиновских.

Были вопросы и по сохранению реки Миасс. Как отметили чиновники, на всей протяженности реки будет введена зона парков и скверов, где будет запрещено любое строительство. Что касается очистки реки, сейчас проводятся консультации о том, что необходимо сделать.

"Есть понимание, что необходимо где-то менять русло реки Миасс, где-то его сужать, чтобы поднимать уровень воды. Я говорю о местах в районе Торгового центра или пруда Коммунар, где они искусственно были расширены", - подчеркнул спикер.