08 Сентября 2020
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(2006) | Фото: wgeo.ru

УрФО вернулся к "естественной" убыли населения - впервые с 2008 года

Во всех федеральных округах России, кроме Северо-Кавказского, смертность по итогам года превысила рождаемость. Об этом говорится в отчете Росстата о социально-экономическом положении федеральных округов в 2019 году.
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Перешли к "естественной" убыли населения Уральский и Дальневосточный федеральные округа, причем УрФО в течение многих лет демонстрировал естественный прирост - "естественная" убыль последний раз там была зафиксирована в 2008 году.

Убыль составила 9,2 тыс. против прироста 1,1 тыс. годом ранее. Основные "виновники" - Свердловская и Челябинская области, где она превысила 11 тыс. в каждой. Также убыль 5 тыс. зафиксирована в Курганской области. Во всех регионах Тюменской области зафиксирован естественный прирост, наибольший - в Ханты-Мансийском АО - 18 тыс.

По отношению к населению региона наиболее тревожная динамика в Курганской области - там за год "естественно" убыло 0,67% населения региона. В Челябинской области - 0,32%, Свердловской - 0,27%. В Ямало-Ненецком АО естественный прирост составил 0,79% населения региона, ХМАО - 0,64%.

Что касается миграции, то в целом в УрФО зафиксирован миграционный прирост 19,4 тыс. за год. Отток населения зафиксирован из Курганской области (2,6 тыс.) и ЯМАО (1,3 тыс.).

Интересно, что почти весь миграционный прирост УрФО пришелся на Тюменскую область без автономных округов - 15,6 тыс. В других регионах он оказался незначительно положительным.

Также любопытно, что миграция с дальним зарубежьем для УрФО составила +3 тыс., а со странами СНГ - почти +37 тыс. Это означает, что 20 тыс. жителей переехали из УрФО в другие регионы России.

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УрФО вернулся к "естественной" убыли населения - впервые с 2008 года

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Теги: Урал, УрФО, убыль населения, население, миграция



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