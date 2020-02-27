Коротков намеренно закатил истерику в следственном комитете, чтобы выставить себя жертвой – источник в «Новой газете»

Корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, по факту объяснений Следственному комитету по делу о связях с террористическими группировками, судя по всему,намеренно попытался выставить себя жертвой правоохранительных органов.

В материале «Новой» Коротков сообщил о якобы неподобающем поведении представителя Следственного комитета, который принимал у него объяснение по делу о связях с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»*. Поводом для вызова в СК РФ стало журналистское расследование Федерального агентства новостей (ФАН), в котором упоминалась связь корреспондента с террористами.

По словам Короткова, на получение с него объяснений по делу из Москвы в Санкт-Петербург приехал старший следователь по особо важным делам Андрей Кошелев. Журналист якобы требовал предоставить ему номер уголовного дела, а также копию объяснительной, на что следователь ответил отказом. После этого Кошелев, как сообщил Коротков, якобы пытался удержать его в здании, не отдавая паспорт, пока не составил «бумагу неизвестного содержания».

Очевидно, подобные действия следователя, если они действительно были совершены, являются поводом для запуска внутриведомственной или прокурорской проверки. В связи с этим, мы попытались разобраться в ситуации и уточнить детали происходящего. Редакция связалась с источником в «Новой газете», чтобы прояснить детали инцидента в Следственном комитете.

Сотрудник «Новой» на условиях анонимности рассказал, что Коротков, скорей всего, не просто приукрасил события, связанные с посещением Следственного комитета, но и намеренно исказил факты. Вызов в СК РФ был для Короткова добровольным. Он мог не посещать его, однако пошел туда намеренно, уточнил источник. Корреспондент при опросе закатил настоящую истерику, вел себя вызывающе и отказывался от проведения процессуальных мероприятий. Подобное поведение Короткова, судя по предыстории, связано с желанием выставить себя едва ли не жертвой, которую следователь якобы удерживает в СК против воли. При этом, по факту следователь был вежлив и не сделал ничего из того, в чем Коротков попытался обвинить его в материале «Новой», добавил наш собеседник.

Напомним, в феврале 2020 года в редакцию «Новой газеты» пришел запрос из Следственного комитета с просьбой предоставить ведомству личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел. Коротков, узнав о запросе, сообщил, что возможности приехать в Москву на дачу показаний не имеет, предложив следователям самостоятельно прибыть в Санкт-Петербург для проведения процессуальных мероприятий.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.