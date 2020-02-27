В Воронежской области ввели запрет на продажу вейпов и снюсов несовершеннолетним

В Воронежской области ввели запрет на продажу вейпов, снюсов и их аналогов несовершеннолетним. Новый закон также предусматривает ответственность за вовлечение детей и подростков в употребление бестабачной никотиносодержащей продукции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной думы, документ был разработан председателем Воронежской областной думы Владимиром Нетёсовым и депутатами Романом Жоговым, Иваном Мошуровым, Андреем Рогатневым, Алексеем Черновым, Анатолием Шмыгалёвым в связи с массовыми обращениями граждан.

Региональный закон "Об установлении на территории Воронежской области ограничений продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление" принят Воронежской областной Думой 27 февраля в ходе 52-го заседания регионального парламента под председательством Владимира Нетёсова.

"В прошлом году распространение и потребление в молодежной и подростковой среде никотиносодержащих смесей без содержания в них табака приняло характер эпидемии. Родители, врачи, учителя и общественники совершенно обоснованно бьют тревогу. Поэтому чтобы защитить подрастающее поколение от этой опасности, депутаты детально рассмотрели все аспекты проблемы и в кратчайшие сроки разработали законопроект. Новый закон позволит снять вопрос с распространением среди несовершеннолетних снюсов, электронных сигарет и их аналогов на территории региона, пока соответствующая сфера не отрегулирована на федеральном уровне", – отметил председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов напомнил, что в нашей стране законодательно запрещена продажа никотиносодержащей табачной продукции несовершеннолетним. Но производители нашли выход и стали выпускать бестабачные смеси в различных формах, но с содержанием никотина.

"Концентрация никотина в такой продукции в среднем составляет 40-60 мг/г (в некоторых упаковках доходит и до 100 мг/г), в то время как в обычной сигарете его содержание составляет 1-2 мг. Никотин в таких дозах быстро вызывает стойкую физическую и психическую зависимость, а также серьезные заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, увеличивает риск развития онкологических заболеваний. И это особенно опасно для детей и подростков. В последнее время наблюдаются многочисленные случаи отравления детей никотином в процессе употребления никотиносодержащей продукции, имеются случаи летального исхода. Поэтому нам необходимо было закрыть эту правовую лазейку", – отмечает один из соавторов закона, председатель думского комитета по охране здоровья Иван Мошуров.

Учитывая отсутствие правового регулирования этого вопроса федеральным законом или иными нормативными правовыми актами РФ (в настоящее время они только рассматриваются), принятие закона, устанавливающего запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, находится в компетенции Воронежской областной Думы.

Законом установлены понятия "электронные системы доставки никотина", "жидкости для электронных систем доставки никотина", "бестабачная никотиносодержащая продукция". Также документом прописаны ограничения и запреты в сфере продажи и потребления этих изделий и продукции. В том числе, вовлечение несовершеннолетних в употребление электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им таких систем и продукции.

Кроме того, как рассказал об основных положениях законопроекта еще один соавтор документа, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции "Единой России" регионального парламента Роман Жогов, согласно новому региональному закону потребление электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции не допускается на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организациях, на всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на детских площадках.