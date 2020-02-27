08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
поселок Кольцово, стройка (2013) | Фото: Евгения Аврамова

Екатеринбург заберет на свой баланс здание ДК и прилегающие территории в поселке Кольцово

Территория под домом культуры (и сам ДК) в поселке Кольцово, а также прилегающие к ДК территории, скоро могут перейти на баланс муниципального образования Екатеринбург. Пока недвижимость принадлежит аэропорту.

На запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских в администрации Екатеринбурга ответили, что после передачи на баланс города на территории поселка может появиться ФОК с плавательным бассейном (финансирование проекта будет осуществляться в рамках подготовки к Универсиаде).

"Ждем завершения бюрократических процедур, после чего мэрия сможет тратить бюджетные средства на развитие отдаленной территории (построит тот же бассейн, а его обещают аж с 1989 года)", - написал Альшевских в твиттере.

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Екатеринбург заберет на свой баланс здание ДК и прилегающие территории в поселке Кольцово

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Теги: поселок кольцово, екатеринбург, бассейн, фок



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