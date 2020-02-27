Глава Перми договорился с "Лукойл" о поддержке нефтяниками десятков учреждений образования и инфраструктуры

16 учреждений образования Перми получат поддержку нефтяников. Решение принято во время подписания соглашения между главой Перми Дмитрием Самойловым и представителем президента компании "Лукойл" в Пермском крае Олегом Третьяковым, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Церемония прошла в научно-образовательном центре "Рациональное недропользование".

"Это проект мирового уровня, который начал свою историю в прошлом году при поддержке нефтяников. Тема образования и науки – одна из краеугольных для компании "Лукойл". Подтверждение тому – внушительный список объектов, которым в рамках соглашений оказали помощь нефтяники в прошлые годы и будут это делать в этом году", - сказал Третьяков.

В рамках договорённостей в 2020 г. поддержку получат 16 учреждений образования (запланированы ремонты школ и детского сада), 12 объектов инфраструктуры, по восемь – спорта и культуры. 10 объектов будут обновлены в рамках проекта "Комфортная городская и сельская среда". Всего нефтяная компания в течение года вложит средства более чем в 140 социально значимых объектов в регионе.

Стартовал традиционный конкурс социальных и культурных проектов компании. Его номинации – "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" и "Великий подвиг". Заявки на конкурс принимаются по 2 марта. Грантовый фонд – 32,4 млн руб. Нефтяники продолжат совместные акции с благотворительным фондом "Лукойл". Запланировано, в частности, приобретение инвалидных колясок для взрослых, детских слуховых аппаратов и оборудования для двух родильных домов в Перми.