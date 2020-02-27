Из-за коронавируса отложены американско-южнокорейские учения против КНДР

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
ПРО, THAAD (2017) | Фото: wiki-chinovnik.ru

Из-за коронавируса отложены американско-южнокорейские учения против КНДР

Вашингтон и Сеул отложили проведение совместных военных учений. Причиной этому послужила эпидемия коронавируса, вспышка которого как раз началась в Южной Корее.

Как сообщает The Korea Herald, речь идёт о ежегодных учениях, направленных на отработку совместных действий против КНДР. Они должны были начаться 9 марта, но теперь отложены "до прояснения ситуации с безопасностью военнослужащих".

В настоящее время 25 южнокорейских солдат заболели коронавирусной пневмонией, ещё 10 тыс. находятся на карантине. Кроме того заражены двое военнослужащих американского контингента в Корее.

КНДР закрыла въезд для туристов ещё 22 января и в этой стране не отмечено ни одного случая такого заболевания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за коронавируса отложены американско-южнокорейские учения против КНДР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КНДР, Южная Корея, США, учения, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.02.2020 00:15 Мск Роспотребнадзор: коронавирус передается через воду
Ранее 26.02.2020 21:59 Мск Из-за коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей и прекращает выдачу виз иранцам
Ранее 26.02.2020 21:26 Мск МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Иран и Корею из-за коронавируса
Ранее 26.02.2020 09:00 Мск Россиянам рекомендовали не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети