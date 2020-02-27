Из-за коронавируса отложены американско-южнокорейские учения против КНДР

Вашингтон и Сеул отложили проведение совместных военных учений. Причиной этому послужила эпидемия коронавируса, вспышка которого как раз началась в Южной Корее.

Как сообщает The Korea Herald, речь идёт о ежегодных учениях, направленных на отработку совместных действий против КНДР. Они должны были начаться 9 марта, но теперь отложены "до прояснения ситуации с безопасностью военнослужащих".

В настоящее время 25 южнокорейских солдат заболели коронавирусной пневмонией, ещё 10 тыс. находятся на карантине. Кроме того заражены двое военнослужащих американского контингента в Корее.

КНДР закрыла въезд для туристов ещё 22 января и в этой стране не отмечено ни одного случая такого заболевания.