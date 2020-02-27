08 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2011) | Фото:bezformata.ru

Фестиваль "Театральное Приволжье" будет дополнен номинацией, посвящённой Году Памяти и Славы

Фестиваль "Театральное Приволжье" продолжится в нынешнем году. Он будет дополнен номинацией, посвящённой Году Памяти и Славы в России – "Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны". Принимать церемонии открытия и закрытия фестиваля будет столица Удмуртии Ижевск. Республику посетил полпред ПФО Игорь Комаров и встретился с лауреатами первого "Театрального Приволжья".

Народный театр МАУК "Дворец культуры "Юбилейный" из Воткинска занял второе место среди студенческих театральных коллективов. Актеры рассказали полномочному представителю о впечатлениях от участия в фестивале – этот проект стал новым ярким опытом, и они готовы ставить новые спектакли.

Полпред, который и инициировал организацию театрального фестиваля, напомнил, что его смысл в популяризации молодёжного театрального искусства, расширении кругозора молодых людей, поддержке и развитии любительских коллективов на равных: как из малых городов и сел, так и столиц регионов.

Победители прошлого фестиваля выиграли памятные знаки и целевые гранты на новые спектакли на суммы от 100 до 200 тысяч рублей. Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также получили победители конкурса афиш.

В борьбе участвовали 483 коллектива и семь тысяч юных актеров. Часть ребят в этом состязании подняли свой уровень, другие отточили мастерство, и главное — каждый получил объективную оценку профессионального жюри и зрителей.

Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие. Проголосовать за лучшую театральную постановку мог любой житель Поволжья, позвонив по бесплатному номеру.

Также учитывалось и мнение экспертного жюри. Экспертное мнение – это пожелание участников фестиваля "Театральное Приволжье", которое они высказали полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову на молодежном форуме "iВолга".

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Фестиваль "Театральное Приволжье" будет дополнен номинацией, посвящённой Году Памяти и Славы

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Теги: театральное приволжье, год памяти и славы, игорь комаров



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