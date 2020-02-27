В Перми завершено укрепление путепровода на Монастырской

В Перми подрядчик завершил укрепление путепровода на ул. Монастырской: было установлено 14 подпорных конструкций для укрепления пролетных строений моста. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это временное решение позволяет увеличить его грузоподъемность до 20 тонн и в начале марта запустить здесь автобусы большой вместимости.

Кроме того, подрядчик установил монолитные маяки, чтобы фиксировать возможную динамику.

"Все выполненные работы являются первоочередными мероприятиями, рассчитанными на период выполнения проектно-изыскательских работ. Затем будет проведен капитальный ремонт или реконструкция сооружения", - пояснил главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" Матвей Чувашов.

Напомним, путепровод у "Перми-1" находился в состоянии ограниченной работоспособности (до 5 тонн), поэтому от "Перми-1" ходили автобусы малого класса. После закрытия участка Горнозаводской ветки, пермяки, которые были вынуждены пересаживаться из электричек в тесные маршрутки, жаловались на неудобства. Видеозапись толпы пермяков, пытающейся втиснуться в пару микроавтобусов ранее была опубликована в соцсетях. После этого власти города приняли решение об увеличении числа автобусов.

После укрепления путепровода здесь смогут курсировать автобусы большой вместимости, что сделает перевозки более комфортными для пассажиров.