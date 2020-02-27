В Екатеринбург на спецпоказ спектакля Михалкова приедет новый министр культуры РФ

В следующий понедельник, 2 марта, в Екатеринбурге пройдет специальный показ лучших фрагментов из серии спектаклей "Метаморфозы" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра, на спектакле ожидается присутствие почетных гостей - нового министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Мероприятие пройдет на сцене международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".

Гастроли Центра театра и кино под руководством Михалкова в столице Урала продолжат серию спецпоказов спектакля "Метаморфозы. Мадрид", премьера которого состоялась в Москве 16 февраля этого года.

Напомним, Ольга Любимова была назначена министром культуры РФ в январе. Она сменила на этом посту Владимира Мединского, который стал помощником президента России.