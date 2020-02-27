08 Сентября 2020
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Общество Курганская область
свинья (2019) | Фото:Накануне.RU

Через Курганскую область в Казахстан нелегально пытались провезти полторы сотни свиней под видом сыра

Через Курганскую область пытались нелегально вывезти 143 свиньи.

Фура с "хрюшками" была остановлена сотрудниками ГИБДД Зауралья перед границей с Казахстаном, сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

Водитель показал ветеринарные сопроводительные документы, которые вызвали у полицейских сомнения в его подлинности. На место срочно вызвали сотрудника Россельхознадзора, который с использованием идентификатора в компоненте ФГИС "Ветис" - "Меркурий" не нашел в базе ветеринарного сертификата, который показали полицейским.

Документ с номером, указанным в ветеринарных бумагах, был оформлен с производственной площадки в Московской области на сыр.

После того, как обман вскрылся, свиней отвезли по месту выхода, в отношении перевозчика и его сообщников возбуждено уголовное дело.

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Через Курганскую область в Казахстан нелегально пытались провезти полторы сотни свиней под видом сыра

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Теги: свиньи, перевозка, Россельхознадзор, сыр, документы



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