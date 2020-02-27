08 Сентября 2020
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IKEA, Икея (2018) | Фото: The News York Times

IKEA начнет выпускать вегетарианскую версию своих знаменитых фрикаделек

Шведский ритейлер IKEA объявил о запуске производства вегетарианских фрикаделек. С августа 2020 года они будут продаваться в 290 европейских магазинах сети, а через пару месяцев появятся и на других рынках, сообщает The Verge.

Растительные фрикадельки на вкус будут как мясные, но в их составе будет комбинация гороха, овса, яблок и картофеля. В компании отмечают, что так называемый "климатический след" у веганских фрикаделек будет на 96% меньше, чем у фрикаделек из свинины и говядины.

В 2019 году IKEA продала более 1 млрд фрикаделек.

В 2015 году шведы уже запускали продажу вегетарианских митболов, но тогда их вкус не маскировали под мясной, как это будут делать теперь. Новый продукт можно будет купить как в кафетериях при молах IKEA (в компании сливочного и брусничного соусов), так и в замороженном виде в магазинах компании.

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IKEA начнет выпускать вегетарианскую версию своих знаменитых фрикаделек

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Теги: ikea, фрикадельки, вегетарианство



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