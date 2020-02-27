Лукашенко посчитал, что Россия "понуждает" Белоруссию к интеграции

Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без понуждения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Новый термин появился в Союзе - "понуждение к интеграции". И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь", - цитирует его БелТА.

Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда инициировала реальную интеграцию с Россией еще при бывшем президенте РФ Борисе Ельцине, "сохраняя суверенитет и независимость".

"При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам", - добавил белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что, когда Россия разбогатела, "начались непонятные толкотня и возня", а также принуждение к интеграции.

Ранее в Кремле опровергли сообщение Bloomberg о предложении Владимира Путина к Александру Лукашенко об объединении России и Белоруссии. Как заявил пресс-секретарь главы государства, речь шла об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Напомним, в конце прошлого года в Сочи проходили переговоры по интеграции Владимира Путина с Александром Лукашенко. После этого в Минске противники углубленной интеграции Белоруссии и России провели несакционированные митинги.

До переговоров белорусский лидер заявил, что "никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны". Выступая перед национальным собранием республики, Лукашенко заметил: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".