В Курганской области после гололеда возобновили движение автобусов по междугородним и пригородным трассам

В Курганской области возобновили движение автобусов на трассах между городами и районами - ранее из-за гололеда были закрыты автодороги до Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени, а также еще две трассы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья, ограничение снято с 16.00 27 февраля.

"В связи с улучшением погодных условий и приведением дорожного полотна на дорогах федерального и регионального значения в безопасное состояние снимается введенное ранее ограничение на движение транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки", - добавили в полиции.