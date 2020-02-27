08 Сентября 2020
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Общество Курганская область
автобус, ПАЗ, пазик (2019) | Фото:Накануне.RU

В Курганской области после гололеда возобновили движение автобусов по междугородним и пригородным трассам

В Курганской области возобновили движение автобусов на трассах между городами и районами - ранее из-за гололеда были закрыты автодороги до Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени, а также еще две трассы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья, ограничение снято с 16.00 27 февраля.

"В связи с улучшением погодных условий и приведением дорожного полотна на дорогах федерального и регионального значения в безопасное состояние снимается введенное ранее ограничение на движение транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки", - добавили в полиции.

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В Курганской области после гололеда возобновили движение автобусов по междугородним и пригородным трассам

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Теги: автобусы, движение, трассы, гололед, ГИБДД, Курганская область



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