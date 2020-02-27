08 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
деньги фальшивые купюры (2009) | Фото:Накануне.RU

В банках Пермского края за год нашли фальшивых купюр на сумму более чем в 1,5 миллиона

В кредитных организациях Пермского края в 2019 г. нашли 351 фальшивую купюру. Их общая стоимость составила 1 млн 556 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в Пермском отделении Уральского банка РФ.

Число поддельных купюр увеличилось на 26%, в 2018 г. их было 279.

Чаще всего в 2019 г. фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом в 5 тыс. руб. За год их количество выросло на 30%, число фальшивок номиналом в 1 тыс. руб., напротив, сократилось вдвое. Также растет количество выявленных поддельных банкнот образца 2017 г. номиналом 2 тыс руб., хотя качество данных подделок находится на невысоком уровне.

Управляющий пермским отделением ЦБ Алексей Моночков сообщает, что преступники постепенно осваивают способы имитации усиленных защитных признаков денежных знаков высоких номиналов, такие, как защитная нить, выходящая на поверхность банкноты, и перемещение светлой полосы на элементах рисунка.

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В банках Пермского края за год нашли фальшивых купюр на сумму более чем в 1,5 миллиона

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Теги: фальшивые купюры, фальшивомонетчики, поддельные купюры



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