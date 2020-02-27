08 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Правительство Ленинградской области делает гимнастику. (2020) | Фото: НТВ Петербург

"Мы писали, мы писали, наши пальчики устали": правительство на заседании Ленобласти занялось гимнастикой

В сети набирает популярность видео с заседания правительства Ленинградской области. Региональные чиновники выполнили гимнастику под руководством нарядных девушек-чирлидерш.

По словам представителя пресс-службы главы региона, зарядка прошла в честь подведения итогов года, посвященного ЗОЖ.

"Что касается зарядки, то у нас уже  проходило такое правительство. В прошлом году это было выездное  заседание в Киришах, когда наши чемпионки по водному поло проводили зарядку, а сегодня зампредседателя правительства, курировавший проведение года ЗОЖ, который в прошлом году был у нас в Ленобласти, представлял отчёт по этому году ЗОЖ и счёл возможным вот так разнообразить заседание. Как правило, любой интерактив на заседании правительства воспринимается очень хорошо, потому что формат становится легче. Легче думать", - цитирует telegram-канал "Подъем" представителя пресс-службы.

В сети многие вспомнили популярное у школьников младших классов упражнение для рук, которое выполняют после нескольких минут письменной работы под присказку:

"Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали.

Мы немного отдохнем и опять писать начнем".

 

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"Мы писали, мы писали, наши пальчики устали": правительство на заседании Ленобласти занялось гимнастикой

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Теги: чиновники, чирлидинг, зарядка, зож



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