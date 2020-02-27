"Мы писали, мы писали, наши пальчики устали": правительство на заседании Ленобласти занялось гимнастикой

В сети набирает популярность видео с заседания правительства Ленинградской области. Региональные чиновники выполнили гимнастику под руководством нарядных девушек-чирлидерш.

По словам представителя пресс-службы главы региона, зарядка прошла в честь подведения итогов года, посвященного ЗОЖ.

"Что касается зарядки, то у нас уже проходило такое правительство. В прошлом году это было выездное заседание в Киришах, когда наши чемпионки по водному поло проводили зарядку, а сегодня зампредседателя правительства, курировавший проведение года ЗОЖ, который в прошлом году был у нас в Ленобласти, представлял отчёт по этому году ЗОЖ и счёл возможным вот так разнообразить заседание. Как правило, любой интерактив на заседании правительства воспринимается очень хорошо, потому что формат становится легче. Легче думать", - цитирует telegram-канал "Подъем" представителя пресс-службы.

Правительство Ленобласти станцевало перед заседанием https://t.co/BIbtxVRVyJ



Наконец-то занялись важными делами pic.twitter.com/OjgXanak08 — FlashNord (@flashnord) February 27, 2020

В сети многие вспомнили популярное у школьников младших классов упражнение для рук, которое выполняют после нескольких минут письменной работы под присказку:

"Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали.

Мы немного отдохнем и опять писать начнем".