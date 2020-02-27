В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная: проверки начали горздрав и СКР

В Екатеринбурге умерла беременная женщина. Начались проверки.

Все случилось сегодня в женской консультации горбольницы №23. Известно, что 28-летняя женщина потеряла сознание и скончалась. Она находилась на восьмом месяце беременности.

Сейчас свои проверки ведут горздрав Екатеринбурга и Следственный комитет.

"В рамках проверки выясняются все обстоятельства смерти, в том числе проверяется полнота, своевременность и качество оказания женщине медпомощи. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - сообщил Накануне.RU официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.