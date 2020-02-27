08 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
челябинский городской бор (2019) | Фото: vk.com/vybros74

Скандальный проект реконструкции гостиницы в челябинском бору решено перенести в комиссию гордумы 

27 февраля в Челябинске неожиданно для многих проходит сразу два мероприятия, на которых в режиме публичных слушаний обсуждается архитектурный облик города, передает корреспондент Накануне.RU.

Первые слушания посвящены обсуждению многострадального генерального плана Челябинска, который вызывает резкую критику экспертов ОНФ и просто неравнодушных горожан

Одновременно сегодня же в челябинском доме архитектора были проведены публичные слушания по застройке в городском бору, на территории, которая принадлежит и управляется из резиденции губернатора. Челябинцам это место известно под названием "обкомовские дачи", там любила жить и отдыхать местная элита еще с советского времени. Начавшаяся неожиданно реконструкция гостиницы для высоких гостей, прибывающих в Челябинскую область, опять же вызвала нарекания и критику со стороны общественности. О самом проекте реконструкции известно крайне мало, территория стройки является охраняемым объектом, по некоторым данным сегодня на земле комплекса в одном из объектов проживает, например, семья нынешнего губернатора Алексея Текслера.

В результате огромного резонанса (прежде всего из-за какой-то непонятной "секретности") мэр Челябинска Наталья Котова вынуждена была все-таки задним числом назначить проведение публичных слушаний по застройке территории городского бора на 27 февраля. Пришедшие на слушания активисты, например, лидер правозащитной организации Андрей Талевлин, а также лидер "Стоп-ГОКа" Василий Московец, депутат районного совета Роман Никитин выступили с жесткой критикой проекта (сам проект, повторимся, никто в глаза не видел, что лучше всего характеризует городскую власть) и не допустили проведения "слушаний" в формате "одобрям-с".

Как рассказал нам Василий Московец, для обоснования стройки в бору организаторы выпустили каких-то двух представившихся студентами молодых людей, которых, по понятным причинам, никто не воспринял всерьез.

В результате бурной дискуссии, проект от греха было решено отправить на доработку в комиссию городской думы, дата повторного рассмотрения вопроса пока неизвестна.

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Скандальный проект реконструкции гостиницы в челябинском бору решено перенести в комиссию гордумы 

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Теги: Алексей Текслер, Наталья Котова,  Андрей Талевлин, Василий Московец, Роман Никитин, публичные слушания, застройка городского бора в Челябинске 



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