На Ямале мошенники от имени прокуратуры "уведомляют" организации о "проверках" и просят денег

В Приуральском районе мошенники от имени прокуратуры сообщают представителям различных организаций о грядущих "проверках", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Неизвестные звонят ямальцам и, представляясь прокурорскими работниками, предупреждают о проверке в учреждении и предлагают купить различные товары, оплатить услуги сотовой связи для проверяющих. Могут также просить деньги.

"Официально заявляем, что телефонные звонки с указанными просьбами являются действиями мошенников. Подобные мероприятия проводятся бесплатно, проверки устраиваются на основании принятого решения с официальным уведомлением проверяемого", - уточнили в надзорном ведомстве.