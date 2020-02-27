08 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске назовут улицу в честь первого избранного мэра

Одну из улиц Нижневартовска назовут в честь первого избранного главы города Юрия Тимошкова. С таким предложением летом прошлого года выступили медработники города. Инициативу поддержали местные депутаты. Общественное мнение было рассмотрено и одобрено во время прошедшего накануне заседания городского совета по топонимике, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Общественность предложила присвоить имя первого мэра города Юрия Тимошкова продолжению Восточного объезда – от автомобильной развязки до улицы Ленина. Она идёт вдоль вновь осваиваемых жилых кварталов Восточного планировочного района. Случай, когда элементу улично-дорожной сети дают наименование при жизни человека, является исключительным, но не противоречит правилам. Предложение одобрено его родственниками", - сказал замглавы, директор департамента строительства администрации муниципалитета Виктор Ситников.

Мэр Василий Тихонов поддержал идею. Постановление администрации города о присвоении наименования должно выйти в марте. Новация не потребует расходов из местного бюджета. По Восточному объезду нет адресов – замена адресных табличек не потребуется.

Юрий Тимошков – первый избранный мэр Нижневартовска. Управлял им с 1991 по 2003 гг. Много внимания градоначальник уделял развитию социальной сферы столицы Самотлора. Начал работать центр по проблемам семьи, приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открыт центр реабилитации наркозависимых. В те же годы строились школы и медицинские учреждения. В 2019 г. ему исполнилось 70 лет.

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В Нижневартовске назовут улицу в честь первого избранного мэра

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Теги: Юрий Тимошков, Василий Тихонов, топонимика, улица



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