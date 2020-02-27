Певец Александр Панайотов прокомментировал информацию об участии в "Евровидении 2020" от России

Певец Александр Панайотов опроверг сообщения СМИ о том, что его выбрали представителем России на "Евровидении 2020". Ранее такая информация без ссылки на какой-либо источник появилась в нескольких российских таблоидах.

"Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации", - написал Панайотов на своей странице в Instagram.

Артист отметил, что единственный источник, которому он будет доверять – Первый канал, который в этом году выбирает артиста для участия в "Евровидении". Выпускник "Фабрики звезд" отмечает, что пока телеканал не давал никаких комментариев по этому поводу.

"Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо", - заметил артист.

Впрочем, некоторые пользователи считают, что источником слухов мог бы быть и сам Александр, который не раз пытался пройти национальный отбор для участия в "Евровидении", но удача до сих пор не улыбнулась ему. По данным издания "СтарХит", сейчас продюсером Панайотова является Григорий Лепс.