Крашенинников: Юридически изменение Конституции может повлечь смену правительства

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что юридически внесение поправок в Конституцию может повлечь пересмотр состава правительства.

"У нас, с точки зрения Конституции, такое право есть, конечно", - сказал он. "После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий министр, который будет назначаться, пойдет на процедуру утверждения через Думу", - объяснил депутат.

По его словам, новые правила могут вступить в силу сразу после всенародного голосования, передает "Интерфакс".

Напомним, законопроект предусматривает, что Госдума будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и премьер-министра.

Также поправки предусматривают изменение полномочий президента. Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков допустил, что с принятием поправок в Конституцию могут быть "обнулены" предыдущие президентские сроки, подчеркнув при этом, что это лишь его частное мнение.

Он призвал дождаться окончательного текста, предположив, что правовая логика приведет к необходимости начать заново отсчет президентских сроков. Ранее подобную возможность отвергал Крашенинников.