На Среднем Урале задержали подпольных оружейников: дома и на работе у них нашли целый арсенал

В Свердловской области задержаны члены организованной группы, причастные к незаконному обороту огнестрельного оружия. Операцию проводили контрразведчики совместно с полицейскими.

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, злоумышленники, в том числе, занимались модернизацией оружия из гражданских образцов в боевые аналоги. По местам проживания и работы задержанных были изъяты автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер (ПМ, ТТ, Наган), а также основные части и комплектующие оружия, приспособление для бесшумной стрельбы и более 250 патронов различного калибра.

Как отметили в ведомстве, также была пресечена деятельность подпольной мастерской по модернизации средств вооружения, оснащенной специализированным оборудованием. Возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Сейчас проводится расследование.

В ФСБ показали, как задерживали злоумышленников, и добавили, что все они являются жителями Среднего Урала.