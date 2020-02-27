08 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми закрыт частный приют для престарелых, где найдены десятки нарушений правил безопасности

В Перми закрыт частный приют для престарелых, расположенный в доме №55 по Копылова, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.
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Во время проверки были выявлены многочисленные нарушения требований, в частности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, прав граждан на охрану здоровья и прочее.

В частности, отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения, эвакуационные выходы и схема эвакуации. Помещения частного приюта не были приспособлены для жизни в них постояльцев с различными заболеваниями опорно-двигательной системы. Обслуживающий персонал из-за нехватки кадров не мог качественно обслуживать пациентов. Всего найдено более 50 нарушений.

Суд удовлетворил иск прокурора Мотовилихинского района Перми, потребовавшего закрыть частный приют.

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В Перми закрыт частный приют для престарелых, где найдены десятки нарушений правил безопасности

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Теги: приют для престарелых, Крылова 55, закрытие



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