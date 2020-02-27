В Перми закрыт частный приют для престарелых, где найдены десятки нарушений правил безопасности

В Перми закрыт частный приют для престарелых, расположенный в доме №55 по Копылова, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Во время проверки были выявлены многочисленные нарушения требований, в частности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, прав граждан на охрану здоровья и прочее.

В частности, отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения, эвакуационные выходы и схема эвакуации. Помещения частного приюта не были приспособлены для жизни в них постояльцев с различными заболеваниями опорно-двигательной системы. Обслуживающий персонал из-за нехватки кадров не мог качественно обслуживать пациентов. Всего найдено более 50 нарушений.

Суд удовлетворил иск прокурора Мотовилихинского района Перми, потребовавшего закрыть частный приют.