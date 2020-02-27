Глава Кургана предложил общественникам вместо бюста Сталина установить в Парке Победы бюст Жукова

Глава Кургана Андрей Потапов предложил общественникам и активистам вместо бюста Иосифа Сталина установить в Парке Победы бюст Георгия Жукова, об этом Накануне.RU рассказал секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин.

Ранее на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главы Кургана Андрея Потапова, а также депутатов городской и областной дум были отправлены официальные обращения общественных организаций "Союз Советских офицеров", "Надежда России" и "Дети войны" с просьбой к 75-летию Победы установить в Парке Победы в Кургане бюст Иосифа Сталина и мемориальные доски павшим героям войны и не меньшим героям - труженикам тыла.

Как отметил Сергей Еремин, значимость личности Сталина в истории на порядок выше, чем Жукова.

"Сколько было у Сталина Жуковых таких. И тем более при Сталине в 1943 году была образована Курганская область. Мы принципиально против и будем все равно добиваться установки бюста Сталина в Парке Победы. Сейчас будем готовить повторные обращения", - отметил Еремин.

Напомним, в середине января стало известно об идее установки бюста на мемориале "Стена памяти" в курганском Парке Победы. Еремин отметил, что уже есть много желающих пожертвовать на это личные средства, поэтому, как отметил коммунист, бюджетных денег на установку не потребуется.