08 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Сталин, бюст, парк Победы, эскиз (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Кургана предложил общественникам вместо бюста Сталина установить в Парке Победы бюст Жукова

Глава Кургана Андрей Потапов предложил общественникам и активистам вместо бюста Иосифа Сталина установить в Парке Победы бюст Георгия Жукова, об этом Накануне.RU рассказал секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин.

Ранее на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главы Кургана Андрея Потапова, а также депутатов городской и областной дум были отправлены официальные обращения общественных организаций "Союз Советских офицеров", "Надежда России" и "Дети войны" с просьбой к 75-летию Победы установить в Парке Победы в Кургане бюст Иосифа Сталина и мемориальные доски павшим героям войны и не меньшим героям - труженикам тыла.

Как отметил Сергей Еремин, значимость личности Сталина в истории на порядок выше, чем Жукова.

"Сколько было у Сталина Жуковых таких. И тем более при Сталине в 1943 году была образована Курганская область. Мы принципиально против и будем все равно добиваться установки бюста Сталина в Парке Победы. Сейчас будем готовить повторные обращения", - отметил Еремин.

Напомним, в середине января стало известно об идее установки бюста на мемориале "Стена памяти" в курганском Парке Победы. Еремин отметил, что уже есть много желающих пожертвовать на это личные средства, поэтому, как отметил коммунист, бюджетных денег на установку не потребуется.

ответ, обращение(2020)|Фото: Накануне.RU

ответ, обращение(2020)|Фото: Накануне.RU

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Глава Кургана предложил общественникам вместо бюста Сталина установить в Парке Победы бюст Жукова

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Теги: Курган, бюст, Иосиф Сталин, памятник, парк Победы, Сергей Еремин, инициатива, День Победы, Вадим Шумков



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