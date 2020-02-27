В Тюмени крыша паркинга рухнула на припаркованные автомобили

В Тюменской многоэтажке по адресу ул. Водопроводная, 6 обшивка потолка подземного паркинга обрушилась на припаркованные автомобили, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел вчера. О нем сообщили жильцы дома в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Мы уже в течение нескольких лет пытались заставить УК "Авангард" привести в порядок паркинг, но они только собирали деньги и бездействовали. Вот вам результат - ЧП. А если бы засыпало родственников сотрудников УК "Авангард", может они бы тогда задумались, что нужно не только деньги собирать. Мы от УК "Авангард" не можем избавиться уже в течение нескольких лет", - говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий от УК не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Отметим, что на сайте компании опубликовано сообщение о внеочередном собрании жильцов дома №6 ул. Водопроводная. Собрание намечено на 10 марта.