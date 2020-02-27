08 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Google (2013) | Фото:

СМИ: ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

СМИ сообщили о блокировке счетов российского подразделения корпорации Google – ООО "Гугл". Агентство "Москва" ссылается на решения Федеральной налоговой службы России. Сообщается, что заблокирован счет компании в АО КБ "Ситибанк".

По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

В середине февраля 2020 года стало известно о штрафах, которые мировой суд в Москве выписал компаниям Facebook и Twitter за отказ предоставить сведения о локализации данных российских пользователей на территории РФ. Так, Facebook должна будет выплатить 4 млн руб.

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СМИ: ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

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Теги: google, фнс, блокировка счетов



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