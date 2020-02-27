08 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
пикет, экоактивисты, городской бор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд прекратил административное дело в отношении организатора экологического пикета Андрея Костенко

В Центральном районном суде Челябинска прошло заседание по делу активиста движения "Челябинск, дыши!" Андрея Костенко, мужчину судили за то, что он на встрече горожан с главой города Натальей Котовой использовал звукоусиливающую аппаратуру.

Как рассказали Накануне.RU присутствующие на заседании суда 27 февраля активисты, инспектор отдела охраны общественного порядка, которая была в тот день на встрече с Котовой, пояснила, что мероприятие носило мирный характер и использование звукоусиливающей аппаратуры не нарушало общественного порядка. Также во время мероприятия никто не обращался к полицейским, чтобы приостановить собрание.

Адвокат Андрей Лепехин отметил, что в действиях Костенко нет административного правонарушения, так как в сквере Андреевского 25 января было проведено два мероприятия - пикет с использованием плакатов и встреча с главой города Котовой с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а проведение двух мероприятий в одном месте не противоречит закону.

Как сообщил Накануне.RU Кирилл Артюхов, присутствующий на суде, дело Андрея Костенко прекращено из-за незначительности, ему вынесено устное предупреждение.

Напомним, 25 января около 300 человек приняли участие в экологическом пикете. На протестную акцию пришла и глава города Наталья Котова с чиновниками мэрии. Участники собирали подписи под резолюцией с требованием пересмотреть решение о строительстве детского хирургического корпуса в городском бору, улучшить качество водопроводной воды, разработать план по высадке зеленых насаждений и обеспечить город качественной уборкой.

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В Челябинске суд прекратил административное дело в отношении организатора экологического пикета Андрея Костенко

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Теги: экологический пикет, Андрей Костенко, штраф, протокол, нарушения, суд



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