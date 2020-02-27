08 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.turizm.ru

Абхазия из-за коронавируса закрыла въезд всем иностранцам, кроме россиян

Власти Абхазии с 1 марта по 7 апреля 2020 года запретили въезд в республику иностранцам, кроме граждан тех стран, с которыми установлен безвизовый режим. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В среду и.о. президента Валерий Бганба сообщил о том, что из-за коронавируса будет запрещен въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян.

Официально в республике нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. МИД республики временно ограничил выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран.

Напомним, МИД РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею в ближайшее время, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется.

Тем временем, в Китае рассказали о готовности взять под контроль ситуацию с эпидемией коронавирусной пневмонии к концу апреля.

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Абхазия из-за коронавируса закрыла въезд всем иностранцам, кроме россиян

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Теги: абхазия, коронавирус, россияне



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