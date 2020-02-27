08 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Облсуд оставил под арестом бизнесмена, который строил биатлонный комплекс в Златоусте

Челябинский областной суд оставил под арестом соучредителя ООО "Стройтранссоюз" Михаила Азаматова.

Азаматов заключен под стражу сроком на два месяца до 12 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ.

"Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, ходатайство об избрании в отношении их подзащитного менее строгой меры пресечения удовлетворить", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

"Стройтранссоюз" занималось строительством лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

Напомним, в конце августа прошлого года Алексей Текслер проинспектировал строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Объект должны были сдать в октябре. Однако по итогам визита стало понятно, что сроки сдачи могут затянуться. Объект построен с нарушениями: на стенах подтёки, плесень, трещины. Главу региона такая ситуация не устроила, и он вызвал ответственных чиновников на закрытое от СМИ совещание.

В октябре было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве лыжно-биатлонного комплекса.

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Облсуд оставил под арестом бизнесмена, который строил биатлонный комплекс в Златоусте

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Теги: лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой, уголовное дело, Михаил Азаматов,



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Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2020 15:22 Мск Текслер потребовал взыскать неустойку за комплекс имени Ишмуратовой

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2020 12:19 Мск Суд заключил под стражу бизнесмена, который строил биатлонный комплекс имени Ишмуратовой в Златоусте

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