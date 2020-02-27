08 Сентября 2020
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Медицинские маски n95 стали настоящим дефицитом в Китае (2020) | Фото: tjposafe.com

В британской школе девочке запретили носить маску, потому что она "сеет панику"

В частной католической школе Святого Бенедикта в графстве Эссекс (Великобритания) 11-летней ученице запретили появляться в медицинской маске, аргументируя это тем, что ее вид "сеет панику".
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Как пишет The Sun, семья девочки возмущена. Отец ребенка утверждает, что дочь сама решила носить маску после просмотра новостей и тревожных сообщений о наступающей эпидемии коронавируса COVID-19.

"Многие думают, что это ерунда, но в школе моей единственной дочери, которую я хочу защитить, около тысячи учеников. Я сам ношу маску на работе, и моя дочь в праве носить маску в школе", - говорит мужчина.

Издание отмечает, что семья девочки переехала в Великобританию из Болгарии четыре года назад. После скандала эмигранты обратили в посольство Болгарии в Лондоне и попросили дипломатов надавить на руководство школы, чтобы обеспечить ребенку безопасность.

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В британской школе девочке запретили носить маску, потому что она "сеет панику"

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Теги: медицинская маска, коронавирус, covid-19, пника, школа



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