В британской школе девочке запретили носить маску, потому что она "сеет панику"

В частной католической школе Святого Бенедикта в графстве Эссекс (Великобритания) 11-летней ученице запретили появляться в медицинской маске, аргументируя это тем, что ее вид "сеет панику".

Как пишет The Sun, семья девочки возмущена. Отец ребенка утверждает, что дочь сама решила носить маску после просмотра новостей и тревожных сообщений о наступающей эпидемии коронавируса COVID-19.

"Многие думают, что это ерунда, но в школе моей единственной дочери, которую я хочу защитить, около тысячи учеников. Я сам ношу маску на работе, и моя дочь в праве носить маску в школе", - говорит мужчина.

Издание отмечает, что семья девочки переехала в Великобританию из Болгарии четыре года назад. После скандала эмигранты обратили в посольство Болгарии в Лондоне и попросили дипломатов надавить на руководство школы, чтобы обеспечить ребенку безопасность.