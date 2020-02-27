При поддержке УВЗ тысячи заводчан улучшили жилищные условия

На Уралвагонзаводе программа "Жильё" реализуется по четырём ключевым направлениям. В 2019 году в ней приняли участие 492 работника. А за 13 лет более 5 тыс. 200 сотрудников улучшили свои жилищные условия при поддержке Уралвагонзавода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, одним из наиболее важных направлений программы "Жильё" является предоставление корпоративной финансовой поддержки в виде погашения банковских процентов по ипотечному кредиту для приобретения жилья. Интерес к этому направлению огромный, особенно среди молодых заводчан, и количество участников растёт. В 2018 году поддержка предоставлялась 193 работникам, а в 2019-м – уже 285 сотрудникам.

Например, токарь Вадим Черепанов был награжден сертификатом участника программы после победы в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Это стало для него особенно актуальным, так как молодой человек недавно женился. Ему и другим заводчанам с востребованной профессией и квалификацией, производственными победами и необходимостью улучшения жилищных условий Уралвагонзавод помогает выплачивать процентные ставки по ипотеке в течение одного года. Всего же продлевать участие можно до пяти раз, что важно, ведь основная нагрузка по выплате банковских процентов идёт в первые годы ипотечного кредита.

Ещё одним направлением программы "Жильё" является предоставление работникам жилья коммерческого использования. У предприятия есть собственный жилищный фонд на 247 квартир. В 2019 году квартиры были выделены 202 работникам. В их числе токари, слесари, сварщики, инженеры-электроники и другие представители рабочих профессий, в которых особенно нуждается предприятие. А также медицинский персонал и высококвалифицированные специалисты, реализующие на предприятии краткосрочные проекты.

Ещё 6 квартир реализованы на конкурсной основе среди заводчан. Кроме того, 158 иногородних работников были обеспечены жильём муниципального жилого фонда.

"Для многих жилищный вопрос – один из самых насущных, особенно для молодых и иногородних работников. Реализация программы "Жильё" способствует закреплению высококвалифицированных кадров на предприятии и стабилизирует ситуацию на рынке труда в Нижнем Тагиле и в Уральском регионе", - отмечает начальник отдела социальной работы Юлия Трубицина.