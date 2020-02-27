08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Михаил Козлов (2020) | Фото: Уральская Торгово-промышленная палата

"Коронавирус сыграл лишь второстепенную роль". УТПП - о товарообороте китайской продукции

Руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей УТПП Михаил Козлов заверил жителей Урала, что ситуация с внезапной вспышкой коронавируса несильно отразилась на бизнес-контактах с партнерами из КНР и на товарообороте китайской продукции, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Безусловно все мировые процессы, происходящие за пределами страны, хотим мы или нет, оказывают влияние и на нашу внутреннюю экономику, тем более на международные связи, товарооборот, экспорт и импорт продукции", - заявляет Михаил Козлов.

Несмотря на это, УТПП не зафиксировала изменения цен на продукцию из Китая. КНР на сегодняшний день является мировой фабрикой по производству широкого ассортимента товаров. Роспотребнадзором не было выдвинуто каких-либо запретов или ограничений на передвижение товаров из Китая на территорию России, будь то посылки, грузы или контейнерные перевозки. Однако, ситуация с коронавирусной инфекцией все же сказывается на тех грузах, что экспортируются авиационным путем на борту пассажирских лайнеров. Ситуация объясняется введением ограничения на посещение России граждан КНР. Что же касается "форс-мажоров" и задержек поставки китайских товаров, то здесь коронавирус сыграл лишь второстепенную роль. По словам Михаила Козлова, это ежегодная "февральская" ситуация и объясняется она празднованием в Китае Нового года. В 2020 г. новогодние каникулы продлили из-за коронавирусной инфекции, однако на основной территории КНР предприятия заработали и занялись возобновлением поставки еще 10 числа.

По словам представителя УТПП, если ситуация с коронавирусом затянется, вероятны изменения как себестоимости, так и конечной цены китайского продукта на российских прилавках, однако, в данном случае, уже необходимо будет отслеживать процессы, происходящие внутри самого Китая. Если ситуация сложится именно таким образом, руководство не столько страны, сколько отдельных китайских регионов должно предпринять ограничительные меры. Если законодательно, в приказном порядке на территории провинции ограничивается работа предприятия, то необходимо уже следить за тем, сотрудничает ли это предприятие со Свердловской областью и что именно они поставляют уральским жителям. И пока сложно спрогнозировать, на какие именно товары изменится стоимость как для закупщиков, так и для потенциальных потребителей.

"В каком-то смысле, если это и должно было произойти, то хорошо, что произошло именно в Китае, - комментирует ситуацию Михаил Козлов. - То, как они действует в отношении коронавирусной инфекции: насколько жестко вводят карантинные зоны, оперативно ограничивают доступ, принимают необходимые меры, насколько по-армейски люди страны слушаются указаний. В Европе с их демократией так бы не получилось. Благодаря этому, по моему мнению, распространение вируса не настолько серьезное, как могло бы быть".

Несмотря на все сложности, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции, в первой половине года в Екатеринбурге все же состоится седьмой Российско-Китайский Экспо, а все выездные мероприятия, ориентированные на установление новых бизнес-контактов, заключение контрактов и выход на новые рынки, перенесены на третий и четвертый квартал 2020 г. В том числе рядовая деловая поездка в Италию, которая должны была состояться в марте, также перенесена на неопределенный срок. Однако, все остальные запланированные командировки будут проходить в соответствии с установленным планом. С Китаем же никаких накладок нет, а все переговоры осуществляются дистанционно.

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"Коронавирус сыграл лишь второстепенную роль". УТПП - о товарообороте китайской продукции

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Теги: Коронавирус, УТПП, китайская продукция, поставка



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