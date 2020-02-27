В Японии на месяц закроются все школы из-за коронавируса – Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился с понедельника (2 марта) закрыть все школы в стране в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Карантин продлится до конца весенних каникул, которые обычно в Японии заканчиваются в начале апреля.

На совещании кабинета министров, посвященном ситуации с коронавирусом, Абэ отметил, что ближайшие две недели будут "особенно критическим периодом".

Премьер-министр сообщил, что на 27 февраля в стране насчитывается более 200 человек с подтвержденным заражением COVID-19, и это не считая 700 человек с круизного лайнера Diamond Princess.

В префектуре Хоккайдо, где зарегистрировано более 50 случаев заболевания коронавирусом (в том числе среди школьников) уже закрыта большая часть из 1600 начальных и средних школ.

В Токио университет Очаномидзу закрыл на карантин детский сад, начальную школу, а также младшие классы средней школы минимум на месяц. Среднюю школу университета посещает 13-летний племянник императора Японии принц Хисахито.

Кстати, на другом конце света – в Великобритании – также на карантин закрылись детский сад и школа, которые посещают правнуки королевы Елизаветы II принц Джордж и принцесса Шарлотта. Признаки нездоровья были обнаружены у нескольких учеников, которые недавно с родителями путешествовали по Италии, где, как известно, началась крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.