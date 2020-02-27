08 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область Уральский ФО
Владимир Мякуш (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты заксобрания потребовали проверить ЮУ КЖСИ

Депутаты заксобрания Челябинской области обратились к Контрольно-счетной палате региона с поручением проверить работу Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Челябинская область является единственным учредителем ЮУ КЖСИ. Уставной капитал этой корпорации достаточно большой - 3 млрд 517 млн руб. Учитывая значительный размер бюджетных инвестиций, а также отсутствие контрольных мероприятий в последние годы, депутаты комитета по бюджету и налогам обратились с предложение поручить Контрольно-счетной палате провести проверку в 2020 году ЮУ КЖСИ. Мы на комитета это предложение поддержали. Вносим на заседание ЗСО", - заявил спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Депутаты предложение поддержали.

"Корректируйте план работы и намечайте дату проверки этого структурного подразделения", - обратился к руководителю КСП области Алексею Лошкину председатель областного парламента.

Напомним, ЮУ КЖСИ на 100% принадлежит министерству имущества Челябинской области. В апреле 2019 года наблюдательный совет АО "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" принял заявление о досрочном прекращении полномочий по соглашению сторон от генерального директора Натальи Салеевой, которая была назначена на эту должность при экс-губернаторе Борисе Дубровском. В октябре гендиректором ЮУ КЖСИ назначен Владимир Атаманченко.

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Депутаты заксобрания потребовали проверить ЮУ КЖСИ

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Теги: ЮУ КЖСИ, Владимир Мякуш



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