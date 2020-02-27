08 Сентября 2020
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Политика В России
Борис Немцов траур убийство (2015) | Фото: sledcom.ru/

В Кремле оценили решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Открытие сквера имени Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявили в Кремле.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал их не забывать про красноармейцев, которые "пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов".

На вопрос, собираются ли российские власти увековечить память Немцова, Песков ответил, что таких инициатив от Кремля пока не было.

Как стало известно, площадь Под каштанами в Праге, где находится российское посольство, назовут в честь Немцова, передает RT.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. В отношении заказчика и организатора убийства дело выделено в отдельное производство.

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В Кремле оценили решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

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Теги: борис немцов, прага, дмитрий песков



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