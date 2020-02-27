Варфоломей написал гневное письмо Иерусалимскому патриарху по поводу встречи в Аммане

Экуменический патриарх Варфоломей написал письмо патриарху Иерусалимскому Феофилу III, в котором раскритиковал состоявшуюся встречу православных церквей в Аммане, на которой обсуждалась проблема украинского раскола, опекаемого Варфоломеем. Об этом сообщает Оrthodox Тimes.

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Письмо было написано накануне встречи, на которой церкви, напомним, выразили несогласие с односторонними действиями Варфоломея и призвали решать все вопросы в духе всеправославного диалога и согласия. Также была подчеркнута особая роль Иерусалимской Церкви, что может указывать на готовность к пересмотру исторической роли Фанара как первого среди равных.

Варфоломей заявил, что Амманская встреча "направлена на свержение установленных норм" и будет иметь самые негативные последствия. Он уверен, что при возникновении проблем все должны сначала обращаться к нему.

Как отметил вчера председатель Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, сам Варфоломей и породил нынешние проблемы, поэтому прежние площадки для обсуждения, которые он возглавлял, утратили смысл.

Наиболее примечательной является фраза Варфоломея, что если какая-то Церковь "стоит на стороне России", то она "упорно отказывается от многовековых принципов православия". Что выдает политический подтекст его действий. Ранее он обвинял Россию в том, что она создала раскол на Украине, который он якобы излечил.

Напомним, участники Амманской встречи планируют собраться еще раз до конца 2020 года и призывают другие церкви присоединиться.