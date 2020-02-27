08 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru, Елена Жуланова

Пермяки выбрали название транспортной карты

В Пермском крае выбрали название для транспортной карты, передает корреспондент Накануне.RU.

Лидером голосования на сайте "Управляем вместе" стало название "Малахит", предложенное пермяком Сергеем Т. За этот вариант было отдано 474 голоса. На втором месте название "Едем с медведем" с результатом 435 голосов. На третьем - "Парма" - 172 голоса.

Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал, а слово "Малахит" нанесут на сами карты.

Голосование за лучшее название проходило с 20 по 26 февраля. В нем приняли участие 1470 жителей. Напомним, ранее лидером "народного голосования" стало название "Пермская езда". Однако власти не включили этот вариант в итоговый список голосования из-за сомнительного сокращения.

Между тем, креатив пермяков оценили во всем мире. Над предложенным вариантом названия пошутил российский шоумен Иван Ургант, а изготовители сувенирной продукции создали кожаные чехлы с "Пермской ездой".

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Пермяки выбрали название транспортной карты

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Теги: Пермская езда, Малахит, транспортная карта, голосование



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