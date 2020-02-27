Защита Шамсутдинова обжалует отказ возбудить дело о вымогательстве у тюменского срочника денег во время службы

Адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил о том, что у солдата, проходящего потерпевшим по делу о дедовщине, во время службы вымогали деньги. Впоследствии следователь не нашёл в действиях "деда" состав преступления и отказал в возбуждении дела. Защитник намерен обжаловать отказ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Адвокат сообщил в своём Instagram, что ему "удалось получить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по эпизоду, по которому солдат Шамсутдинов вновь проходит, как потерпевший".

"Дело в том, что нам с адвокатом Равилем Тугушевым стало известно от Рамиля Шамсутдинова, что во время прохождения воинской службы один из старослужащих путём вымогательства денег завладел банковской картой Шамсутдинова, обналичил деньги и оставил их себе", - написал Нагиев.

10 декабря 2019 г. началась проверка этих действий на наличие в них признаков вымогательства.

"Впоследствии следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ мы считаем необоснованным и намерены обжаловать его в ближайшее время, так как считаем, что имеются все доказательства совершения преступления в отношении Шамсутдинова", - отметил адвокат.

Напомним, ранее стало известно, что 26 февраля состоятся прения и оглашение приговора по делу, где срочник - потерпевший, однако после выяснилось, что из-за болезни адвоката подсудимого заседание перенесли.