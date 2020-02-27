Два свердловских отделения партий опять не сдали финансовые отчеты в избирком

Из 49 региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Свердловской области, сведения о поступлении и расходовании средств за четвертый квартал 2019 года представили только 47.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, нарушили сроки сдачи финансовой отчетности отделения партий "Против всех" и "Партия свободных граждан". В комиссии пояснили, что за нарушение сроков предусмотрена административная ответственность, включая штрафные санкции.

Напомним, у свердловского избиркома уже возникали вопросы к реготделениям партий "Против всех", "Родина" и "Партия свободных граждан". Сообщалось, что они нарушили сроки предоставления финансовой отчетности за третий квартал 2019 года, не передав нужные сведения.

В дальнейшем все три партии получили предупреждения от Минюста.