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Политика Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Два свердловских отделения партий опять не сдали финансовые отчеты в избирком

Из 49 региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Свердловской области, сведения о поступлении и расходовании средств за четвертый квартал 2019 года представили только 47.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, нарушили сроки сдачи финансовой отчетности отделения партий "Против всех" и "Партия свободных граждан". В комиссии пояснили, что за нарушение сроков предусмотрена административная ответственность, включая штрафные санкции.

Напомним, у свердловского избиркома уже возникали вопросы к реготделениям партий "Против всех", "Родина" и "Партия свободных граждан". Сообщалось, что они нарушили сроки предоставления финансовой отчетности за третий квартал 2019 года, не передав нужные сведения.

В дальнейшем все три партии получили предупреждения от Минюста.

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Два свердловских отделения партий опять не сдали финансовые отчеты в избирком

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Теги: партии, финансы, отчеты, избирком



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