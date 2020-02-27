08 Сентября 2020
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ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Собянин: Проверки китайцев на транспорте не являются дискриминацией

Мэр Москвы Сергей Собянин не стал отменять проверки китайских граждан в общественном транспорте и призвал посольство КНР отнестись к этому с пониманием. Необходимость находиться в изоляции в течение двух недель по месту пребывания не носит дискриминационного характера и касается граждан всех стран, подверженных эпидемии.

Как сообщает Infox, такой режим не запрещает перемещений по городу, однако нарушение карантина может повлечь за собой выдворение из страны.

Ранее китайские дипломаты призвали столичных чиновников не превращать борьбу с коронавирусом в дискриминацию.

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Собянин: Проверки китайцев на транспорте не являются дискриминацией

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Теги: Собянин, Москва, коронавирус



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