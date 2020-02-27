08 Сентября 2020
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Медицинская маска на модном показе в Париже. (2020) | Фото: instagram.com/mashavoguerussia

Маски есть смысл носить только тем, кто уже заболел – эксперты

Пока по всему миру из аптек исчезают медицинские маски, эксперты пытаются убедить население в почти полной бесполезности этих средств в случае эпидемии. А пока эпидемии нет – есть смысл сделать акцент на другие методы профилактики, например, банальное мытье рук.
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"Маска может предотвратить распространение инфекции, если вы уже заболели, чихаете и кашляете. Но отфильтровать воздух, поступающий в организм здорового человека, обычная медицинская маска не может, нет свидетельств того, что это помогает", - рассказал на пресс-конференции президент Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер.

В Германии поставщики медицинских товаров и сети аптек, как и в России, сообщают о дефиците масок. Многие авиакомпании стали раздавать маски на борту самолетов, также маска стала самым популярным аксессуаром на Неделе моды в Париже.

Медицинская маска на модном показе в Париже. |Фото: instagram.com/mashavoguerussia

На Неделе моды в Париже пользуются спросом вот такие маски.

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Маски есть смысл носить только тем, кто уже заболел – эксперты

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Теги: маска, коронавирус, covid-19



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