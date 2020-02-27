08 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
украина партия свобода нацисты милиция протест (2012) | Фото: http://obozrevatel.com/

На Украине недовольны заявлениями Суркова

На Украине обрушились на бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который сказал, что Украины по существу нет, а есть идеология украинства. И России предстоит участвовать в решении вопроса, сколько в будущем будет Украин и в каких границах.

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который не упускает возможности обвинить Россию, назвал Суркова "отставным шовинистом" и "закомплексованным "стратегом", мнящим о себе больше, чем стоит". Интересно, что сам Аваков подпадает под категорию врагов Украины, поскольку никогда не использует мову. Согласно украинским неонацистам, все такие люди должны покинуть страну.

Политолог Сергей Таран написал, что Россия никогда не воспринимала "незалежную Украину". Он спрашивает, что делать, и сам же отвечает: вступать в НАТО, укреплению армию и упрашивать Запад усилить давление на Россию.

Украинский военный эксперт Михаил Самусь сказал, что это мнение не Суркова, а президента РФ Владимира Путина.

Политолог Тарас Семенюк считает, что слова Суркова - "больные фантазии", на которые не стоит даже обращать внимания.

Известный своей русофобией блогер Денис Казанский написал, что все жители Украины, которые не верят в "российскую агрессию", ничем не отличаются от Суркова.

В целом слова Суркова, как ни странно, не вызвали массового обсуждения на Украине.

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На Украине недовольны заявлениями Суркова

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Теги: Украина, Владислав Сурков



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