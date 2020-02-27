Цуканов назначил на пост ГФИ по Югре военного, прошедшего многие горячие точки и имеющего медаль "За отвагу"

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов назначил главного федерального инспектора по Югре. Им стал Александр Постников, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Постников родился в 1970 г. в Москве. В 2001 г. окончил академию Федеральной службы безопасности. В 2014 г. окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 1995-2014 гг. служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Позже занимал руководящие должности различных предприятий города Москвы. 27 февраля назначен главным федеральным инспектором по Югре.

Стоит отметить, что за относительно простой биографией нового югорского ГФИ кроется человек интересной судьбы. Как стало известно Накануне.RU, награждённый медалью "За отвагу" и медалью Суворова Постников не просто почти всю жизнь был на военной службе. По нашей информации, в тот период он прошёл фактически все "горячие точки", так или иначе связанные с геополитическими интересами России. Он бывал а Афганистане, Йемене, Ираке, Алжире, Сирии.

Напомним, предшественник Постникова на этом посту, Андрей Руцинский, назначен ГФИ по Свердловской области. На этой должности он сменил Михаила Кагана, который, в свою очередь, получил такое же назначение в Челябинск.