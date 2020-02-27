Программу развития Курганской области до 2024 года, которую утвердил Мишустин, может прочитать любой желающий

Индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области опубликована на портале правовой информации, теперь с ней может ознакомиться любой желающий, передает корреспондент Накануне.RU.

Прочитать ее можно, пройдя по ссылке.

Напомним, 25 февраля в Кургане с рабочим визитом побывал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отмечал, что была проделана большая работа.

"Скажу почему - не у всех регионов есть сырьевая база. Необходимо создавать новые точки роста, чем мы и занимаемся. Для усиления этой работы мы закрепили кураторов от федерального центра, Курганской области в этом плане повезло - здесь куратором является министр финансов РФ Антон Силуанов, он очень активно работал над этой программой", - отметил Мишустин.

До 2024 года Курганская область получит 5 млрд руб. на развитие, а в случае успешного выполнения всех пунктов программы - после 2024 года еще 5 млрд руб.