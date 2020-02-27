Захарченко обвинили в получении взятки в 1,4 млрд рублей

Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко предъявлено новое обвинение в особо крупном взяточничестве.

Общая сумма взятки составляет 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 рублей 27 коп., следует из обвинения.

Как считает следствие, взятку Захарченко получил в период с 2007 по 2016 год от группы бизнесменов - Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича.

Посредниками были предполагаемые доверенные лица экс-полицейского - Виктор Белевцов и Василий Кретинин.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Горбатенко, Захарченко не признает вину.

Ранее Mash написал, что в отношении бывшего высокопоставленного полицейского расследуют новое дело о незаконном обналичивании средств. Экс-полковник МВД РФ с подельниками вывел из России триллион рублей, сообщает телеграм-канал.