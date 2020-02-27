08 Сентября 2020
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Происшествия В России
оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

Захарченко обвинили в получении взятки в 1,4 млрд рублей

Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко предъявлено новое обвинение в особо крупном взяточничестве.

Общая сумма взятки составляет 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 рублей 27 коп., следует из обвинения.

Как считает следствие, взятку Захарченко получил в период с 2007 по 2016 год от группы бизнесменов - Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича.

Посредниками были предполагаемые доверенные лица экс-полицейского - Виктор Белевцов и Василий Кретинин.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Горбатенко, Захарченко не признает вину.

Ранее Mash написал, что в отношении бывшего высокопоставленного полицейского расследуют новое дело о незаконном обналичивании средств. Экс-полковник МВД РФ с подельниками вывел из России триллион рублей, сообщает телеграм-канал.

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Захарченко обвинили в получении взятки в 1,4 млрд рублей

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Теги: дмитрий захарченко, взятка, обвинение



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Развитие сюжета:

Ранее 02.04.2020 13:05 Мск Захарченко поместили на карантин в СИЗО "Кремлевский централ"

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Ранее 27.02.2020 10:33 Мск Mash: Захарченко с подельниками вывел из России триллион рублей
Ранее 26.02.2020 13:48 Мск В России нашли нового "Захарченко" — с виллой в Монако и частным вертолетом

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